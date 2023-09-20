Фото: телеграм-канал Baza

Резервуар с дизельным топливом загорелся в Адлерском районе Сочи. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в телеграм-канале.

"В Адлерском районе Сочи рано утром загорелся резервуар с дизельным топливом. Площадь пожара составляет 96 квадратных метров", – написал он.

Кондратьев уточнил, что, по предварительным данным, обошлось без пострадавших.

По словам губернатора, в тушении пожара принимают участие более 60 человек и 15 единиц техники. Он также заверил, что угрозы распространения огня нет и заявил, что причины произошедшего выясняются.

Ранее пожар произошел в здании бывшего подшипникового завода в Самаре. Его локализовали на площади 1,2 тысячи "квадратов".

Позже возгорание было ликвидировано. В тушении задействовали 114 человек и 38 единиц техники.

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