Пожар в ресторане в Санкт-Петербурге полностью потушили

Фото: телеграм-канал "МЧС Санкт-Петербурга"

Пожарные полностью потушили возгорание в здании ресторана и торгового центра на улице Бухарестской. Об этом сообщается в телеграм-канале ГУ МЧС РФ по Санкт-Петербургу.

В ведомстве уточнили, что пожар был ликвидирован в 05:45 по московскому времени.

О крупном возгорании на улице Бухарестской в Санкт-Петербурге стало известно в ночь на 16 сентября. Площадь пожара составляла тысячу квадратных метров.

В МЧС также сообщили, что во время тушения огня пожарные эвакуировали несколько клеток с грызунами из зоомагазина, находившегося внутри здания.