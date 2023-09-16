Площадь пожара в ресторане в Петербурге достигла тысячи "квадратов"

Фото: телеграм-канал SHOT

Площадь пожара в здании ресторана и торгового центра на улице Бухарестской в Санкт-Петербурге составляет тысячу квадратных метров. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС РФ по Санкт-Петербургу.

В ведомстве добавили, что какие-либо сведения о возможных пострадавших все еще не поступали. Огнеборцы продолжают тушить возгорание.

О крупном возгорании в ресторане на улице Бухарестской в Санкт-Петербурге стало известно в ночь на 16 сентября. Огонь вспыхнул в здании площадью 2 тысячи квадратных метров.

Всего к тушению огня привлечено 10 единиц техники и 39 человек личного состава МЧС.