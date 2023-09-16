Крупный пожар произошел в ресторане в Санкт-Петербурге

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В ночь на 16 сентября в Санкт-Петербурге произошло крупное возгорание в доме № 47 на улице Бухарестской. Об этом сообщается в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Санкт-Петербургу.

Возгорание происходит в здании площадью 2 тысячи квадратных метров. Площадь самого пожара в данный момент уточняется.

К тушению огня привлечено 10 единиц техники и 39 человек личного состава МЧС. Сведения о возможных пострадавших пока не поступали, уточнили в ведомстве.

Согласно данным из открытых источников, в этом здании находятся ресторан и торговый центр.

Ранее пожар произошел в здании бывшего подшипникового завода в Самаре. Региональная прокуратура организовала проверку соблюдения противопожарного законодательства.

Через некоторое время возгорание было локализовано на площади 1,2 тысячи квадратных метров, а спустя еще пару часов пожарные ликвидировали открытое горение.