Открытое горение в складском помещении под Краснодаром ликвидировали

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Открытое горение в складском помещении в станице Новодмитриевской в Северском районе Краснодарского края ликвидировали. Всего на месте происшествия работают 78 человек и 28 единиц техники, сообщается в телеграм-канале главного управления МЧС РФ по региону.

"В 09:02 ликвидация открытого горения", – уточнило ведомство.

О пожаре стало известно утром 15 сентября. Возгорание складского помещения произошло на площади 800 квадратных метров. Позже площадь пожара увеличилась до 2 тысяч квадратных метров.

Ранее сообщалось о пожаре на площади 54 "квадратов" в двух нежилых строениях в подмосковном поселке Горки Ленинские в Ленинском городском округе. Возгорание удалось локализовать, а позже ликвидировать.

До этого стало известно о природном пожаре вблизи микрорайона Мефодиевка Новороссийска, его локализовали на площади 1,1 гектара. К тушению привлекли 57 человек и 16 единиц техники.



Склад вспыхнул в СНТ "Картинская Гора"