15 сентября, 08:47Происшествия
Складское помещение загорелось в станице под Краснодаром на 2 тыс "квадратов"
Фото: телеграм-канал "Чп Краснодара и края"
Пожар произошел в складском помещении в станице Новодмитриевская в Северском районе Краснодарского края. Огонь распространился на площади в 2 тысячи квадратных метров, сообщает ТАСС со ссылкой на главное управление МЧС РФ по региону.
"Установлено, что произошло возгорание складского помещения на площади 800 квадратных метров. В 07:46 объявлена локализация на площади 2 000 квадратных метров", – уточнило ведомство.
К ликвидации пожара привлекли 71 человека и 26 единиц техники.
До этого пожар произошел в квартире одного из домов на юго-востоке Москвы. После его ликвидации в комнате обнаружили тело мужчины. Точная причина будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы.
Ранее факельное горение произошло на предприятии АО "Сибур-Нефтехим" в Дзержинске Нижегородской области. Причиной стала остановка производственного процесса в одном из цехов завода.
Производство окиси этилена и гликолей штатно остановили из-за внешнего фактора – снижения подачи кислорода и технических газов внешним поставщиком. После возобновления подачи продуктов производство возобновило работу.
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