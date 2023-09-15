Складское помещение загорелось в станице под Краснодаром на 2 тыс "квадратов"

Фото: телеграм-канал "Чп Краснодара и края"

Пожар произошел в складском помещении в станице Новодмитриевская в Северском районе Краснодарского края. Огонь распространился на площади в 2 тысячи квадратных метров, сообщает ТАСС со ссылкой на главное управление МЧС РФ по региону.

"Установлено, что произошло возгорание складского помещения на площади 800 квадратных метров. В 07:46 объявлена локализация на площади 2 000 квадратных метров", – уточнило ведомство.

К ликвидации пожара привлекли 71 человека и 26 единиц техники.

До этого пожар произошел в квартире одного из домов на юго-востоке Москвы. После его ликвидации в комнате обнаружили тело мужчины. Точная причина будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы.

Ранее факельное горение произошло на предприятии АО "Сибур-Нефтехим" в Дзержинске Нижегородской области. Причиной стала остановка производственного процесса в одном из цехов завода.

Производство окиси этилена и гликолей штатно остановили из-за внешнего фактора – снижения подачи кислорода и технических газов внешним поставщиком. После возобновления подачи продуктов производство возобновило работу.

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