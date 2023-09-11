Один человек погиб при пожаре в квартире на юго-востоке Москвы

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Пожар произошел в квартире одного из домов на юго-востоке Москвы. После его ликвидации в комнате обнаружили тело мужчины, сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.

Уточняется, что возгорание случилось на Зарайской улице.

"По предварительной информации в результате неосторожного обращения с огнем произошло возгорание личных вещей и мебели. Точная причина будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы", – отметило ведомство.

Кузьминская межрайонная прокуратура поставила на контроль ход и результаты проверки.

Ранее факельное горение произошло на предприятии АО "Сибур-Нефтехим" в Дзержинске Нижегородской области. Причиной стала остановка производственного процесса в одном из цехов завода.

Производство окиси этилена и гликолей штатно остановили из-за внешнего фактора – снижения подачи кислорода и технических газов внешним поставщиком. После возобновления подачи продуктов производство возобновило работу.

"Рейд 112": пожар произошел в подвале дома на Краснопрудной улице