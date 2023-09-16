16 сентября, 04:06Происшествия
При тушении огня в Санкт-Петербурге пожарные эвакуировали несколько клеток с грызунами
Фото: телеграм-канал "МЧС Санкт-Петербурга"
В ходе тушения возгорания, которое произошло в здании ресторана и торгового центра на улице Бухарестской в Санкт-Петербурге, пожарные эвакуировали несколько клеток с грызунами из зоомагазина, находившегося внутри здания. Об этом сообщили в ГУ МЧС РФ по Санкт-Петербургу.
В ведомстве добавили, что, к сожалению, не всех находящихся внутри животных удалось спасти.
О крупном возгорании на улице Бухарестской в Санкт-Петербурге стало известно в ночь на 16 сентября. Площадь возгорания составляла тысячу квадратных метров.
Через некоторое время пожарные ликвидировали открытое горение. В данный момент пожарные продолжают проливку и разборку сгоревших конструкций.
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