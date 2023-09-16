Пожарные ликвидировали открытое горение в ресторане в Санкт-Петербурге

Фото: телеграм-канал "МЧС Санкт-Петербурга"

Открытое горение в здании ресторана и торгового центра на улице Бухарестской в Санкт-Петербурге ликвидировано. Об этом сообщается в телеграм-канале ГУ МЧС РФ по Санкт-Петербургу.

В данный момент пожарные продолжают проливку и разборку сгоревших конструкций. Причины и обстоятельства возгорания установят дознаватели, уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге произошло крупное возгорание в доме № 47 на улице Бухарестской. Согласно данным из открытых источников, в этом здании находятся ресторан и торговый центр.

Позже в МЧС сообщили, что площадь пожара достигла тысячи квадратных метров. Сведения о возможных пострадавших в результате произошедшего пока не поступали.