Пожар на складах в Оренбургской области локализовали на 7 200 квадратных метрах

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Пожар на двух складах с зерном в Оренбургской области удалось локализовать на площади в 7 200 квадратных метров. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале МЧС.

"В Оренбургской области огнеборцы МЧС России локализовали пожар на 7 200 квадратных метрах", – указано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что склады горят на территории фермерского хозяйства в поселке Красноярском. Пожар тушат 42 человека и 19 единиц техники.

Данные о погибших или пострадавших не поступали.

О возгорании на зерновом складе в Оренбургской области стало известно вечером 11 декабря. Тогда площадь пожара составляла 3 600 квадратных метров.

До этого сообщалось, что два человека погибли при пожаре в квартире жилого дома на востоке Москвы. По предварительной информации, пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем при курении.

Пожар произошел в квартире на улице Библиотечной в Москве