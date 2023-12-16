Пожарные в Омске вывели 11 детей из горящего дома

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Огнеборцы вывели 11 детей из горящего дома в Омске. О происшествии сообщается в официальном телеграм-канале регионального главка МЧС РФ.

В настоящее время пожар ликвидировали, уточнили в ведомстве.

"В девятиэтажном доме на четвертом этаже загорелась квартира на площади 60 квадратных метров. Из подъезда сотрудниками МЧС России спасены 19 человек, из них 11 детей", – говорится в публикации.

В борьбе с огнем задействовали 29 пожарных и 7 единиц специальной техники.

В свою очередь, местная администрация рассказала РИА Новости, что в результате пожара пострадали два человека, один из которых сейчас находится в больнице.

Ранее отец и двое детей погибли при пожаре в доме в селе Нижнеспасском Тамбовской области. Инцидент произошел вечером 12 декабря в частном доме на улице Зеленой. Супругу погибшего с термическими ожогами различных частей тела госпитализировали.

По факту произошедшего следователи возбудили дело по части 3 статьи 109 Уголовного кодекса РФ ("Причинение смерти по неосторожности").



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