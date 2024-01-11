Пожар в здании на Шоссе Энтузиастов был локализован на площади в 2 000 квадратных метров

Фото: МЧС России

Пожар в административно-производственном здании на шоссе Энтузиастов был локализован на площади 2 тысячи квадратных метров. Об этом сообщает МЧС России в телеграм-канале.

"В Москве огнеборцы МЧС России локализовали пожар на 2 000 квадратных метрах", – указано в сообщении.

Для тушения пожара привлекается пожарный поезд. На данный момент сведений о пострадавших не поступало.

О пожаре в производственном здании на шоссе Энтузиастов в Москве стало известно в ночь на 11 января.

До этого в ночь на 10 января сообщалось о пожаре на северо-западе Москвы. ЧП произошло по адресу 1-я Лыковская улица, дом № 61. В экстренных службах сообщили, что огонь распространился на 48 квадратных метров – всю площадь строения. В результате пожара погибла пожилая женщина.

Частный дом загорелся на северо-востоке Москвы