Производственное помещение загорелось на шоссе Энтузиастов

Фото: МЧС России

Производственное здание загорелось на шоссе Энтузиастов в Москве. Об этом сообщает МЧС России в телеграм-канале.

"На шоссе Энтузиастов горит одноэтажное административно-производственное здание", – указано в сообщении.

ТАСС со ссылкой на оперативные службы сообщает, что площадь пожара составляет около 2 тысяч квадратных метров. На данный момент сведений о пострадавших не поступало.

В МЧС заявили, что проводится наращивание сил и средств.

До этого в поселке Обухово в Подмосковье загорелась кровля цеха по производству полимерной продукции на 8 000 квадратных метрах. До прибытия пожарных персонал самостоятельно покинул помещение, обошлось без пострадавших.

Ранее сообщалось, что вечером 7 января произошел пожар в жилом доме на севере Москвы. В пятиэтажном здании загорелась квартира на 3 этаже.

Пожарные спасли из огня одного человека, еще 11 жильцов самостоятельно вышли на улицу еще до прибытия огнеборцев.

Частный дом загорелся на северо-востоке Москвы