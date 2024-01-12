Склад площадью 300 квадратных метров горел возле "Москва-Сити" – СМИ

Москва 24

Пожар охватил здание склада в Шмитовском проезде, возле "Москва-Сити". Об этом пишет ТАСС , ссылаясь на источник в оперативных службах.

Уточнялось, что оборудованный под склад ангар площадью 300 квадратных метров был полностью охвачен огнем.

"На место прибыли значительные силы пожарных", – уточнил собеседник агентства.

Он также отметил, что пожарные ликвидировали возгорание. Однако на площади 50 квадратных метров произошло обрушение конструкций.

Ранее в подмосковном поселке Обухово потушили пожар в цехе по производству полимерной продукции. Для тушения огня задействовали более 100 пожарных и 33 единицы техники.

До этого специалисты ликвидировали пожар в административно-производственном здании на шоссе Энтузиастов. Пострадавших в результате инцидента не было. О возгорании стало известно в ночь на 11 января. Для его тушения привлекался пожарный поезд.

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