Фото: телеграм-канал SHOT

Два человека пострадали в результате пожара в цехе в Ростовской области, сообщает пресс-служба МЧС РФ в своем телеграм-канале.

Огонь вспыхнул в поселке Гидроприводе. Возгорание локализовали на площади 360 квадратных метров. С огнем борются 58 специалистов и 17 единиц техники.

Ранее на Чагинской улице в Москве загорелся трансформатор. Пожарные оперативно прибыли на территорию электроподстанции и смогли ликвидировать пожар. В результате случившегося никто не пострадал. Всего были задействованы 65 человек и 21 единица техники.

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