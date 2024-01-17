Число пострадавших в результате пожара на заводе в Шахтах выросло до 10 человек

Фото: телеграм-канал Mash

Число получивших травмы в результате пожара на заводе в Шахтах выросло до 10 человек. Глава Ростовской области Василий Голубев рассказал об этом в своем официальном телеграм-канале.

"Шестеро из них госпитализированы: трое – с ожогами, еще три человека – с травмами различной степени тяжести. Остальным пострадавшим, которые получили травмы легкой степени, оказана помощь в травмпункте БСМП Шахт, они отпущены домой", – уточнил он.

Голубев также отметил, что в региональном министерстве здравоохранения решили перевезти двух пациентов с ожогами в больницы областного центра.

17 января на территории завода произошел взрыв, в результате которого возник пожар. Прибывшие на место спасатели сначала локализовали пламя на площади 360 "квадратов", а затем полностью его ликвидировали. В борьбе с огнем задействовали 58 пожарных и 17 единиц специальной техники.

Следователи начали проверку на предмет соблюдения сотрудниками предприятия требований безопасности.

Голубев заявил, что взрыв не связан с прилетом беспилотника. В министерстве обороны также подтвердили, что система ПВО в это время не работала.



Склад автозапчастей загорелся в подмосковных Мытищах