Момент взрыва на заводе в Шахтах попал на видео

Видео: телеграм-канал Baza

Момент взрыва на Шахтинском полиэфирном заводе попал на видео.

При этом какого-либо внешнего воздействия на завод на кадрах не видно. По словам очевидцев, взрыв произошел внутри здания.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что взрыв не связан с прилетом беспилотника. В Минобороны также сообщили, что ПВО в это время не работало.

Огонь вспыхнул в поселке Гидропривод 17 января. Сообщение о взрыве и последующем возгорании на территории завода по производству полиэфирного волокна поступило в 11:30. Пожар удалось локализовать на площади 360 квадратных метров, а в 12:49 возгорание потушили. На месте происшествия работали 58 пожарных и 17 единиц техники.

Число пострадавших при пожаре на заводе увеличилось до девяти человек. Одному раненому помощь оказали на месте, у троих – ожоги, у пяти – травмы различной степени. Погибших в результате ЧП нет. В Шахты выехали представители Минздрава региона.

В пресс-службе следственного управления СК РФ по региону сообщили об организации доследственной проверки по факту пожара на заводе. В ходе проверки будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, а также дана правовая оценка соблюдению на предприятии требований техники безопасности и охраны труда.

В пресс-службе прокуратуры региона также заявили о начале проверки соблюдения требований пожарной безопасности, в ходе которой также будет дана оценка действиям уполномоченных органов.