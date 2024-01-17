Число пострадавших при пожаре в цехе в Ростовской области выросло до трех

Фото: телеграм-канал "Подъём"

Количество пострадавших из-за пожара на Шахтинском полиэфирном заводе в Ростовской области увеличилось до трех. Им оказывают медицинскую помощь, сообщил глава администрации города Шахты Андрей Горцевский в своем телеграм-канале.

Огонь вспыхнул в поселке Гидропривод 17 января. Его удалось локализовать на площади 360 квадратных метров. На месте происшествия в данный момент работают 58 пожарных и 17 единиц техники.

Ранее сообщалось о ликвидации пожара в производственном здании на шоссе Энтузиастов в столице. Для тушения возгорания привлекался пожарный поезд. Жертв и пострадавших нет.

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