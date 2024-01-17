17 января, 13:00Происшествия
Число пострадавших при пожаре в цехе в Ростовской области выросло до трех
Фото: телеграм-канал "Подъём"
Количество пострадавших из-за пожара на Шахтинском полиэфирном заводе в Ростовской области увеличилось до трех. Им оказывают медицинскую помощь, сообщил глава администрации города Шахты Андрей Горцевский в своем телеграм-канале.
Огонь вспыхнул в поселке Гидропривод 17 января. Его удалось локализовать на площади 360 квадратных метров. На месте происшествия в данный момент работают 58 пожарных и 17 единиц техники.
Ранее сообщалось о ликвидации пожара в производственном здании на шоссе Энтузиастов в столице. Для тушения возгорания привлекался пожарный поезд. Жертв и пострадавших нет.
Частный дом загорелся на северо-востоке Москвы
Читайте также