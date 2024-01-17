Фото: телеграм-канал "Подъём"

Число пострадавших при пожаре на заводе в Шахтах увеличилось до девяти человек, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что одному человеку помощь оказали на месте, у троих – ожоги, у пяти – травмы различной степени. Погибших в результате ЧП нет. В Шахты выехали представители Минздрава региона.

Ранее сообщалось о трех пострадавших.

Огонь вспыхнул в поселке Гидропривод 17 января. Его удалось локализовать на площади 360 квадратных метров, а в 12:49 пожар потушили. На месте происшествия работали 58 пожарных и 17 единиц техники.

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