Уголовное дело возбудили после пожара на предприятии в Шахтах

Фото: телеграм-канал Mash

Уголовное дело о нарушении требований охраны труда завели после ЧП на предприятии в Шахтах. Соответствующая информация появилась в официальном телеграм-канале регионального главка СК РФ.

"В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего, допрашиваются очевидцы, пострадавшие, представители предприятия, анализируется документация, касающаяся вопросов соблюдения требований техники безопасности", – говорится в публикации ведомства.

О ЧП на территории завода стало известно 17 января. Сначала там произошел взрыв, а затем возник пожар. Спасатели оперативно локализовали пламя на площади 360 "квадратов", а затем полностью его ликвидировали. К тушению огня привлекли 58 человек и 17 единиц специальной техники.

Глава Ростовской области Василий Голубев рассказал, что в результате происшествия травмы получили 10 человек, из которых шесть находятся в больнице.

Губернатор отметил, что взрыв не связан с атакой беспилотника. В министерстве обороны также подтвердили, что система ПВО в этот момент не работала.



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