18 января, 13:57Происшествия
Два человека пострадали в результате пожара в цехе в Саранске
Фото: телеграм-канал Readovka
Два человека получили травмы в результате возгорания в мебельном цехе в Саранске. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС России.
"Пострадали два человека, они пытались потушить возгорание самостоятельно", – говорится в сообщении.
В МЧС добавили, что спасатели локализовали пожар на площади 1,4 тысячи квадратных метров.
О возгорании в мебельном цехе в Саранске на улице Пролетарской стало известно в четверг, 18 января. Изначально площадь пожара составляла 1,75 тысячи квадратных метров.
Спасатели предупредили, что тушение осложнено высокой пожарной нагрузкой здания, есть опасность распространения пламени. К ликвидации возгорания привлекли 63 специалиста и 15 единиц техники МЧС России.
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