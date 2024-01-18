Два человека пострадали в результате пожара в цехе в Саранске

Фото: телеграм-канал Readovka

Два человека получили травмы в результате возгорания в мебельном цехе в Саранске. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС России.

"Пострадали два человека, они пытались потушить возгорание самостоятельно", – говорится в сообщении.

В МЧС добавили, что спасатели локализовали пожар на площади 1,4 тысячи квадратных метров.

О возгорании в мебельном цехе в Саранске на улице Пролетарской стало известно в четверг, 18 января. Изначально площадь пожара составляла 1,75 тысячи квадратных метров.

Спасатели предупредили, что тушение осложнено высокой пожарной нагрузкой здания, есть опасность распространения пламени. К ликвидации возгорания привлекли 63 специалиста и 15 единиц техники МЧС России.

Пожар произошел в Усачевских банях