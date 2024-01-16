Тело экс-главы Российского Красного Креста Лукутцовой нашли в квартире в Москве

Фото: ТАСС/Андрей Епихин

Тело экс-председателя Российского Красного Креста (РКК) Раисы Лукутцовой обнаружили в ее квартире на Новочеремушкинской улице в Москве. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Собеседник агентства уточнил, что 74-летнюю женщину нашли мертвой накануне. По предварительной информации, смерть не носит криминального характера, на теле Лукутцовой нет следов насилия.

Добавляется, что в последнее время женщина тяжело болела.

Лукутцова родилась 20 сентября 1949 года в Брянске, окончила Брянский государственный университет имени академика Петровского. Женщина проработала врачом-кардиологом почти 20 лет.

Она была главой РКК с 2006 по 2021 год. В 2022 году Гагаринский районный суд Москвы приговорил ее к четырем годам лишения свободы условно по обвинению в покушении на мошенничество после того, как она попыталась незаконно продать подмосковный санаторий "Дружба".