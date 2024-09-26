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Новости

26 сентября, 19:30

Происшествия

Новости регионов: в Мытищах задержали мужчину, который устроил стрельбу на пляже

Новости регионов: в Мытищах задержали мужчину, который устроил стрельбу на пляже

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В Мытищах задержали мужчину, который устроил стрельбу на пляже. Это произошло на берегу Пироговского водохранилища. Как оказалось, устраивал дебош 45-летний местный житель. В МВД сообщили, что никто не пострадал. Оказалось, что стрелял мужчина в воздух, а затем оружие выбросил. В причинах его поступка разбирается полиция.

В Ростове-на-Дону произошла серьезная авария. Водитель бетономешалки выехал на встречную полосу, и в него на полной скорости врезалась легковая машина. Иномарку после столкновения отбросило на автомобиль Skoda. По словам очевидцев, водителя зажало в салоне, но он остался цел. Кроме того, в грузовик врезался белый Renault, и, по предварительным данным, в нем также никто не пострадал. Движение по улице было перекрыто, и пробка растянулась как минимум на два километра.

В Санкт-Петербурге таксист два километра вез чемпионку по мотогонкам Анастасию Нифонтову по встречной полосе. Нифонтова должна была попасть в аэропорт, но водитель допустил ошибку и выехал на встречную полосу. К счастью, обошлось без аварий, и они благополучно добрались до пункта назначения. Служба поддержки пообещала отправить таксиста на переподготовку.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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