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16 сентября, 11:30

Политика

Новости регионов: в Японском море прошли боевые учения "Океан-2024"

Новости регионов: в Японском море прошли боевые учения "Океан-2024"

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В Японском море боевые корабли Тихоокеанского флота и ВМС Китая отработали ракетные и артиллерийские стрельбы. Они прошли в рамках учений "Океан-2024". С российской стороны свои возможности продемонстрировали более 15 кораблей, в том числе ракетный крейсер "Варяг". При этом с воздуха флот поддерживала морская авиация.

Между тем в Челябинске школьник набросился на одноклассников и педагогов с молотком. 13-летний ученик коррекционной школы смог пронести инструмент в класс и напал на окружающих. По данным главы региона Алексея Текслера, пострадали несколько человек, все они госпитализированы.

Подробности об этих и других актуальных темах – в эфире телеканала Москва 24.

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