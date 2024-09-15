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15 сентября, 19:30

Политика

Авиация ВС РФ наносит удары по ВСУ в приграничных районах Курской области

Авиация ВС РФ наносит удары по ВСУ в приграничных районах Курской области

Потери ВСУ составили более 13 тыс человек в Курской области

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Авиация Вооруженных сил РФ наносит удары по Вооруженным силам Украины (ВСУ) в приграничных районах Курской области.

Точными попаданиями обновленные российские самолеты Ми-28 уничтожают бронетехнику противника, а штурмовики ВС РФ не оставляют шансов киевским боевикам.

На записи видео видно, как российский беспилотник подлетает к цели и наносит по ней сокрушительный удар. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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