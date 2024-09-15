Авиация ВС РФ наносит удары по ВСУ в приграничных районах Курской области

Авиация Вооруженных сил РФ наносит удары по Вооруженным силам Украины (ВСУ) в приграничных районах Курской области.

Точными попаданиями обновленные российские самолеты Ми-28 уничтожают бронетехнику противника, а штурмовики ВС РФ не оставляют шансов киевским боевикам.

На записи видео видно, как российский беспилотник подлетает к цели и наносит по ней сокрушительный удар. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

