15 сентября, 19:30Политика
Авиация ВС РФ наносит удары по ВСУ в приграничных районах Курской области
Авиация Вооруженных сил РФ наносит удары по Вооруженным силам Украины (ВСУ) в приграничных районах Курской области.
Точными попаданиями обновленные российские самолеты Ми-28 уничтожают бронетехнику противника, а штурмовики ВС РФ не оставляют шансов киевским боевикам.
На записи видео видно, как российский беспилотник подлетает к цели и наносит по ней сокрушительный удар. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.