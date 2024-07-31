Sudan Tribune: на главу Суверенного совета Судана было совершено покушение

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Глава Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан пережил попытку покушения во время посещения военной базы на востоке страны, сообщает РИА Новости со ссылкой на суданскую газету Sudan Tribune.

База подверглась удару двух беспилотников во время церемонии выпуска военных студентов. БПЛА были сбиты. Главе Суверенного совета Судана удалось спастись. Между тем в результате атаки погибли не менее пяти человек.

Ситуация в Судане обострилась в апреле прошлого года из-за разногласий между Абдель Фаттахом аль-Бурханом и главой сил быстрого реагирования Мухаммедом Хамданом Дагало.

В январе более 50 человек, включая миротворца ООН, погибли при нападении на спорной территории Абьей на границе Судана и Южного Судана. Вооруженные люди напали на жителей деревни в богатом нефтью регионе Абьей.