Фото: телеграм-канал SHOT

Пожар на крыше высотки в центре Москвы ликвидирован на площади 30 квадратных метров, сообщается в телеграм-канале МЧС России.

Там горела деревянная обрешетка крыши дома. С огнем боролись 38 специалистов и 11 единиц техники.

Пожар вспыхнул в одной из семи сталинских высоток, расположенной на Красных воротах, вечером 20 октября. ЧП произошло на улице Садовая-Спасская, 21/1. Огонь полыхал в 10-этажной части здания. Пострадавших нет.

Здание было построено в 1947–1953 годах. Центральный корпус предназначался для размещения правительственных учреждений, а в боковых были устроены 276 квартир. Сейчас в центральной части здания находится офис РЖД, в других корпусах – жилые квартиры.