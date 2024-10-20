20 октября, 21:22Происшествия
Пожар на крыше высотки в центре Москвы ликвидирован
Фото: телеграм-канал SHOT
Пожар на крыше высотки в центре Москвы ликвидирован на площади 30 квадратных метров, сообщается в телеграм-канале МЧС России.
Там горела деревянная обрешетка крыши дома. С огнем боролись 38 специалистов и 11 единиц техники.
Пожар вспыхнул в одной из семи сталинских высоток, расположенной на Красных воротах, вечером 20 октября. ЧП произошло на улице Садовая-Спасская, 21/1. Огонь полыхал в 10-этажной части здания. Пострадавших нет.
Здание было построено в 1947–1953 годах. Центральный корпус предназначался для размещения правительственных учреждений, а в боковых были устроены 276 квартир. Сейчас в центральной части здания находится офис РЖД, в других корпусах – жилые квартиры.
Склад загорелся на улице Перерве в Москве