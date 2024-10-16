Один человек погиб при пожаре на юго-востоке Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Человек погиб при пожаре в производственном здании на юго-востоке Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичного МЧС.

"На Шоссейной улице происходило загорание в подсобном помещении производственного здания. К сожалению, в ходе тушения пожара огнеборцы обнаружили тело человека без признаков жизни", – указано в сообщении.

В ведомстве добавили, что пожар на площади в 20 квадратных метров был оперативно ликвидирован прибывшими на место сотрудниками МЧС.

Ранее пожар площадью 800 "квадратов" вспыхнул в помещениях хлебопекарни в Туле. Позже сотрудникам МЧС удалось полностью ликвидировать возгорание.