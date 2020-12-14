Стало известно, кто может заражать коронавирусом дольше всех

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Ученые определили группу людей, которые дольше всех остаются заразными коронавирусом, сообщает New England Journal of Medicine.

По мнению специалистов, к ним относятся пациенты с подавленным иммунитетом. Для таких людей ученые советуют пересмотреть текущие рекомендации по мерам предосторожности.

Руководитель Центра персонализированной онкологии OncoTarget Сеченовского университета Марина Секачева также отметила особенности нахождения вируса у людей с подавленным иммунитетом. По ее словам, это подтверждается и тем, что даже безопасные вирусы могут привести к смерти таких пациентов.

Ранее ведущий телеканала "Доктор" Николай Дурманов рассказал, что в России фиксируют все больше "сверхраспространителей" коронавируса. По его словам, к ним относятся люди, у которых вирус активно размножается в организме, а не те, у кого есть ярко выраженные симптомы.