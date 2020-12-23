Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
В Москве скончались 76 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает Оперштаб по ситуации с COVID-19.
Уточняется, что у всех умерших был подтвержден диагноз "пневмония".
Таким образом, в столице за время пандемии скончались 10 689 пациентов с COVID-19.
За последние сутки в России выявили 27 250 новых случаев коронавируса. В 4 058 из них заболевание протекало без клинических проявлений.
В Москве за сутки зарегистрировали 5 652 новых случая COVID-19. На аппаратах ИВЛ в больницах города находятся 509 пациентов.
За последние сутки в Москве выявили 5 652 новых случая COVID-19
В этой связи президент России Владимир Путин заявил, что риски по коронавирусу еще сохраняются. Глава государства призвал регионы заранее подготовить графики системы здравоохранения в праздничные дни.
Ранее Роспотребнадзор подготовил рекомендации по проведению новогодних праздников в условиях пандемии. Об этом на брифинге сообщила глава ведомства Анна Попова.
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