Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

В Москве скончались 76 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает Оперштаб по ситуации с COVID-19.

Уточняется, что у всех умерших был подтвержден диагноз "пневмония".

Таким образом, в столице за время пандемии скончались 10 689 пациентов с COVID-19.

За последние сутки в России выявили 27 250 новых случаев коронавируса. В 4 058 из них заболевание протекало без клинических проявлений.

В Москве за сутки зарегистрировали 5 652 новых случая COVID-19. На аппаратах ИВЛ в больницах города находятся 509 пациентов.

За последние сутки в Москве выявили 5 652 новых случая COVID-19

В этой связи президент России Владимир Путин заявил, что риски по коронавирусу еще сохраняются. Глава государства призвал регионы заранее подготовить графики системы здравоохранения в праздничные дни.

Ранее Роспотребнадзор подготовил рекомендации по проведению новогодних праздников в условиях пандемии. Об этом на брифинге сообщила глава ведомства Анна Попова.