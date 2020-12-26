Оперштаб: Еще 5 602 пациента вылечились от коронавируса в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Еще 5 602 пациента вылечились от коронавируса в Москве, сообщили в Оперштабе по ситуации с COVID-19.
Уточняется также, что общее число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 599 541.
В Оперштабе напомнили, что отсутствие коронавируса подтверждается специальными тестами. При выписке пациентам предоставляют рекомендации, если есть необходимость дальнейшего врачебного наблюдения.
Переболевшие коронавирусом также могут сдать плазму для лечения других больных. Процедура доступна для граждан в возрасте от 18 до 55 лет и без хронических заболеваний. Также у донора должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.
Накануне сообщалось, что за сутки в Москве скончались 77 пациентов с коронавирусом. У всех из них был подтвержден COVID-19 и пневмония.
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