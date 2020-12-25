Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

В Москве скончались 77 пациентов с коронавирусом. Об этом заявили в Оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

Известно, что все пациенты имели положительный результат теста на коронавирусную инфекцию. Кроме того, у всех умерших был подтвержден диагноз "пневмония".

Таким образом, общее число скончавшихся от COVID-19 в Москве составило 10 840 человек.

За последние сутки в России выявили 29 018 новых случаев коронавируса. При этом 4 543 заболевших COVID-19 не имели клинических проявлений инфекции.

В Москве зарегистрировали 7 315 новых случаев коронавируса. 1 923 пациента с COVID-19 были госпитализированы.

В Москве выявили 7 315 случаев COVID-19

В России знают, как победить COVID-19. Об этом заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

Ранее в РФПИ назвали способ преодолеть дальнейшие мутации коронавируса. Решением данной проблемы может стать масштабная вакцинация.