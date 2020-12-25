В Москве зарегистрировали 7 315 новых случаев COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
7 315 новых случаев коронавирусной инфекции зафиксировали в Москве за последние сутки, сообщили в столичном Оперштабе.
1 923 заболевших COVID-19 госпитализировали за минувшие 24 часа. 541 пациент находится на аппарате ИВЛ.
2,4% среди пациентов – дети, 39,8% – люди в возрасте от 18 до 45 лет, 30,8% – от 46 до 65 лет, еще 12,3% – от 66 до 79 лет, 4,7% заболевших – старше 80 лет.
В Оперштабе отметили, что все заболевшие коронавирусом, а также контактировавшие с ними лица находятся под медицинским наблюдением.
Всего в России за последние сутки обнаружили 29 018 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего за все время пандемии на территории РФ зафиксировали 2 992 706 случаев коронавируса.
В Москве еще 5 659 пациентов вылечились от COVID-19
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