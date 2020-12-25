В Москве зарегистрировали 7 315 новых случаев COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

7 315 новых случаев коронавирусной инфекции зафиксировали в Москве за последние сутки, сообщили в столичном Оперштабе.

1 923 заболевших COVID-19 госпитализировали за минувшие 24 часа. 541 пациент находится на аппарате ИВЛ.

2,4% среди пациентов – дети, 39,8% – люди в возрасте от 18 до 45 лет, 30,8% – от 46 до 65 лет, еще 12,3% – от 66 до 79 лет, 4,7% заболевших – старше 80 лет.

В Оперштабе отметили, что все заболевшие коронавирусом, а также контактировавшие с ними лица находятся под медицинским наблюдением.

Всего в России за последние сутки обнаружили 29 018 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего за все время пандемии на территории РФ зафиксировали 2 992 706 случаев коронавируса.