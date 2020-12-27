В Роспотребнадзоре заявили об угасании коронавируса в 2021 году

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В 2021 году нас ждет угасание пандемии коронавируса, все вздохнут с облегчением.

Об этом сообщил академик РАН, заведующий научно-исследовательским отделом по профилактике и борьбе со СПИДом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский.

"В будущем году нас ждет угасание пандемии коронавируса, все вздохнут с облегчением", – отметил Покровский в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Академик добавил, что при этом никуда не денутся ВИЧ-инфекция, туберкулез и малярия. Он напомнил, что против них также не существует вакцины, хотя они распространяются медленнее.

Также Покровский призвал не бояться вспышки эпидемии чумы. Специалист подчеркнул, что методика ее лечения известна и достаточно проста. Кроме того, она находится под постоянным контролем, заверил академик, подчеркнув, что в России работают специальные противочумные станции.

"В целом я думаю, что к концу года оптимизм у всех поднимется, настроение станет лучше, экономическая ситуация станет улучшаться", – заявил Покровский.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что после 1 января 2021 года коронавирус никуда не исчезнет. Он отметил, что страна должна постепенно набирать обороты и идти вперед, несмотря на трудности.