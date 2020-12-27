Песков оценил работу структур РФ во время пандемии коронавируса

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что все российские структуры работали во время пандемии коронавируса эффективно. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Россия 1".
"Надо признать, в нашей стране все произошло чрезвычайно эффективно, кто бы что ни говорил. Работали эффективно, никто не впал в дешевый популизм", – сказал Песков.
Он также подчеркнул, что все принятые во время пандемии решения властей были сделаны обдумано и оправдано. Песков напомнил, что помощь осуществлялась каждой сфере точечно и организованно, что помогло во многом уберечь экономику от падения.
"Да, мы тоже припали и припали существенно, и вылезать из этого будем весь следующий год. Но меньше, чем они (другие страны. – Прим.ред.). Ну может у нас и экономика – если сравнивать совсем с крупнейшими западными странами – она чуть поменьше, но с другой стороны мы достаточно мобильны", – заявил пресс-секретарь.
Ранее Владимир Путин оценили работу системы здравоохранения РФ во время пандемии. Глава государства выразил мнение, что медики смогли достаточно быстро отреагировать на вызов новой коронавирусной инфекции, хоть и возникали проблемы.
Путин выразил благодарность россиянам за единение в условиях пандемии COVID-19. Он поблагодарил волонтеров и медиков, а также отметил, что в сложных условиях граждане России были нацелены на помощь и поддержку ближнему. Кроме того, президент РФ высоко оценил движение "Мы вместе".
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