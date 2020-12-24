Путин заявил, что испытания уходящего года закалили россиян

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Владимир Путин заявил, что пройденные в 2020 году испытания сплотили и закалили всех граждан страны, в том числе и представителей кабмина. Об этом президент РФ заявил на совещании с членами правительства.

"Убежден, что пройденные испытания, а это было действительно испытанием не только для страны, но и для правительственной команды, всех нас сплотили и закалили, и, конечно, укрепили наш общий, и ваш в том числе, профессиональный потенциал", – заявил глава государства.

По словам Путина, в период пандемии увеличилась скорость принятия решений на правительственном уровне. В том числе глава государства высоко оценил применение новых технологических решений, а именно искусственного интеллекта.

"...в таких экстраординарных, нештатных ситуациях [во время пандемии] сразу становится видно – думаю, что все вы со мной согласитесь, – становится видно, кто чего стоит, на что способен на самом деле. И здесь, подчеркну, правительство прошло этот год в целом достойно", – добавил президент РФ.

На предновогодней встрече с членами кабмина Путин также призвал российские власти не списывать ошибки и недочеты работы правительства на трудности, связанные с пандемией коронавируса.