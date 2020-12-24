Путин заявил, что испытания уходящего года закалили россиян

Фото: kremlin.ru
Владимир Путин заявил, что пройденные в 2020 году испытания сплотили и закалили всех граждан страны, в том числе и представителей кабмина. Об этом президент РФ заявил на совещании с членами правительства.
"Убежден, что пройденные испытания, а это было действительно испытанием не только для страны, но и для правительственной команды, всех нас сплотили и закалили, и, конечно, укрепили наш общий, и ваш в том числе, профессиональный потенциал", – заявил глава государства.
По словам Путина, в период пандемии увеличилась скорость принятия решений на правительственном уровне. В том числе глава государства высоко оценил применение новых технологических решений, а именно искусственного интеллекта.
"...в таких экстраординарных, нештатных ситуациях [во время пандемии] сразу становится видно – думаю, что все вы со мной согласитесь, – становится видно, кто чего стоит, на что способен на самом деле. И здесь, подчеркну, правительство прошло этот год в целом достойно", – добавил президент РФ.
На предновогодней встрече с членами кабмина Путин также призвал российские власти не списывать ошибки и недочеты работы правительства на трудности, связанные с пандемией коронавируса.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: