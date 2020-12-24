Путин призвал чиновников не списывать свои ошибки на трудности пандемии

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Владимир Путин заявил на предновогодней встрече с членами правительства, что российские власти должны обеспечивать видимое улучшение качества жизни людей и не списывать сбои и допущенные ошибки на трудности, вызванные пандемией коронавируса.

"Нам с вами нужно действовать максимально собранно и ответственно. Не списывать свои сбои и подчас ошибки на сложности текущего периода, а добиваться видимых позитивных изменений в жизни российских семей и как можно быстрее от антикризисных действий и мер переходить к стратегической повестке дня, тем более что испытания, трудности всегда открывают и новые возможности", – отметил президент.

Путин отметил, что россияне надеются на перемены к лучшему, а работу министров и власти в целом они оценивают, глядя на происходящее в повседневной жизни.

Ранее Путин в ходе ежегодной пресс-конференции выразил мнение, что российское правительство работало эффективно в пандемию. Президент отметил, что власти направили 838 миллиардов рублей на прямую поддержку граждан в условиях пандемии.

По словам российского лидера, на фоне распространения коронавируса власти вынуждены были сконцентрировать усилия именно на этом направлении, а также на поддержке пострадавших отраслей.