Путин призвал чиновников не списывать свои ошибки на трудности пандемии

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Владимир Путин заявил на предновогодней встрече с членами правительства, что российские власти должны обеспечивать видимое улучшение качества жизни людей и не списывать сбои и допущенные ошибки на трудности, вызванные пандемией коронавируса.
"Нам с вами нужно действовать максимально собранно и ответственно. Не списывать свои сбои и подчас ошибки на сложности текущего периода, а добиваться видимых позитивных изменений в жизни российских семей и как можно быстрее от антикризисных действий и мер переходить к стратегической повестке дня, тем более что испытания, трудности всегда открывают и новые возможности", – отметил президент.
Путин отметил, что россияне надеются на перемены к лучшему, а работу министров и власти в целом они оценивают, глядя на происходящее в повседневной жизни.
Ранее Путин в ходе ежегодной пресс-конференции выразил мнение, что российское правительство работало эффективно в пандемию. Президент отметил, что власти направили 838 миллиардов рублей на прямую поддержку граждан в условиях пандемии.
По словам российского лидера, на фоне распространения коронавируса власти вынуждены были сконцентрировать усилия именно на этом направлении, а также на поддержке пострадавших отраслей.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: