Путин призвал "вытаскивать людей из трущоб", комментируя расселение ветхого жилья

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин
Владимир Путин потребовал окончательно решить вопрос с расселением россиян из аварийного жилья и не допустить появления новых аварийных домов. Об этом он заявил на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
"Говорили с вами неоднократно о расселении аварийного жилья. Эту позорную страницу надо закрывать, надо людей вытаскивать из трущоб и так, чтобы новые у нас не росли, чтобы объемы аварийного жилья не увеличивались", – сказал президент.
Глава государства попросил обратить на это особое внимание. Он заявил, что нельзя забыть об этой категории граждан.
В сентябре в Госдуму внесли законопроект, которым предлагается проводить во всех регионах реконструкцию жилья при согласии двух третей собственников квартир многоквартирного дома.
В пояснительной записке говорилось, что он должен изменить подход к расселению аварийного и ветхого жилья и обеспечить расселение опережающими темпами.
Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что законопроект о комплексном развитии территорий и адресных программах по сносу и реконструкции жилья будет дорабатываться. Он пояснил, что речи о всероссийской реновации не идет.
Также он подчеркнул, что инициатива позволит ускорить расселение аварийного жилья в России, которого с каждым годом "становится все больше".
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