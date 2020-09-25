Хуснуллин объяснил законопроект о реновации в регионах

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Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что законопроект о комплексном развитии территорий и адресных программах по сносу и реконструкции жилья будет дорабатываться.

Он пояснил, что речи о всероссийской реновации не идет. Проект закона внесен депутатами Госдумы в первом чтении, и сейчас идет активное обсуждение, добавил Хуснуллин.

"Какие будут в окончательной версии утверждены параметры этой программы, будет понятно после обсуждения в первом и втором чтении", – отметил вице-премьер.

Также он подчеркнул, что инициатива позволит ускорить расселение аварийного жилья в России, которого с каждым годом "становится все больше", передает ТАСС.

Законопроект, которым предлагается проводить во всех регионах реконструкцию жилья при согласии двух третей собственников квартир многоквартирного дома, был внесен в ГД 18 сентября.

В пояснительной записке говорилось, что он должен изменить подход к расселению аварийного и ветхого жилья и обеспечить расселение опережающими темпами.