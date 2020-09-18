В Госдуму внесен проект о реновации жилфонда в регионах

Фото: Москва 24/Роман Балаев

В Госдуму внесен законопроект, которым предлагается проводить во всех регионах России реновацию жилья при согласии двух третей собственников квартир многоквартирного дома. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

В пояснительной записке уточняется, что законопроект должен изменить подходы к расселению аварийного и ветхого жилья и обеспечить расселение такого жилья опережающими темпами.

Собственники жилья имеют право на любом этапе выйти из реализации программы.

Ранее Сергей Собянин выразил уверенность в полной реализации программы реновации в Москве. По его словам, уже принят федеральный закон, сделаны градостроительная документация и проекты планировок.

В августе столичные власти определили этапы расселения ее участников. Первый этап – 2020–2024 годы, второй этап – 2025–2028 годы, третий – 2029–2032 годы. Есть еще 688 домов, для которых сроки расселения не определены.