Послание Путина Федеральному собранию может быть оглашено в начале 2021 года

Фото: пресс-служба президента РФ/ТАСС/Алексей Никольский

В Совфеде ожидают, что оглашение послания Владимира Путина Федеральному собранию может пройти уже в начале 2021 года, сообщила спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.

"Ожидаем, что послание президента может быть в начале следующего года", – передает слова Матвиенко РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что послание Владимира Путина Федеральному собранию в 2020 году не запланировано. Он добавил, что мероприятие, вероятнее всего, состоится в начале 2021 года.