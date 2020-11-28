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Политика

18:44

Песков назвал возможные сроки послания Путина Федеральному собранию

власть политика

Фото: АР/Alexei Nikolsky, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Послание Владимира Путина Федеральному Собранию в этом году не запланировано. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В этом году его, наверное, не будет, до конца года. По крайней мере пока не планировалось. Но традиционно это уже уходит, нет же никакой юридической обязанности президента оглашать послание до конца календарного года", – отметил Песков.

Он добавил, что мероприятие вероятнее всего состоится в начале 2021 года.

Ранее стало известно, что Владимир Путин проведет ежегодную итоговую пресс-конференцию 17 декабря.

Мероприятие пройдет в режиме видеоконференции. Это связано с эпидемиологической ситуацией в стране. Отмечается, что президент будет общаться с журналистами из своей резиденции в Ново-Огареве. При этом представители СМИ смогут задавать вопросы из зала Центра международной торговли.

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