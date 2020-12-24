Путин назвал самое ценное качество для любого руководителя

Фото: kremlin.ru
Владимир Путин заявил, что самым ценным качеством для любого руководителя является доверие. Об этом президент РФ заявил на итоговом заседании кабмина в 2020 году.
"Я уверен, вы продолжите работу в диалоге с регионами и муниципалитетами, с предпринимательским сообществом, некоммерческими организациями и, безусловно, будете опираться на поддержку граждан страны, потому что доверие – это самое главное, самое ценное, что есть у любого уровня руководства", – отметил российский лидер.
Путин подчеркнул, что именно этим необходимо дорожить.
Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что послание президента верхней палате парламента может быть оглашено уже в начале 2021 года.
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