Путин заявил, что Россия продолжала развитие даже в критические моменты истории

Фото: kremlin.ru
Владимир Путин призвал власти планировать развитие страны на годы вперед, несмотря на нынешние трудности. Президент напомнил, что Россия продолжала развитие даже в наиболее сложные моменты своей истории.
"Хотел бы обратиться к нашему историческому опыту, в том числе ХХ века, когда страна проходила через драматичные испытания, тогда было немало сложностей, может быть, было намного сложнее, чем сейчас, но, несмотря на это, даже в критические моменты, когда страна сталкивалась с сильнейшими вызовами, мы не останавливались, работа не останавливалась по созданию новых отраслей, по освоению новых территорий, верстались даже в самые сложные периоды нашей истории планы запуска крупных и смелых проектов", – отметил президент на заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
Он подчеркнул, что власти страны должны думать о будущем, о развитии, причем развитии на годы вперед.
Ранее Путин отметил, что пандемия коронавируса стала вызовом, но она не отменила повестку развития РФ. Глава государства подчеркнул, что некоторые текущие вопросы были отложены, однако нужно ставить амбициозные задачи на будущий год.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: