Путин заявил, что Россия продолжала развитие даже в критические моменты истории

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Владимир Путин призвал власти планировать развитие страны на годы вперед, несмотря на нынешние трудности. Президент напомнил, что Россия продолжала развитие даже в наиболее сложные моменты своей истории.

"Хотел бы обратиться к нашему историческому опыту, в том числе ХХ века, когда страна проходила через драматичные испытания, тогда было немало сложностей, может быть, было намного сложнее, чем сейчас, но, несмотря на это, даже в критические моменты, когда страна сталкивалась с сильнейшими вызовами, мы не останавливались, работа не останавливалась по созданию новых отраслей, по освоению новых территорий, верстались даже в самые сложные периоды нашей истории планы запуска крупных и смелых проектов", – отметил президент на заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Он подчеркнул, что власти страны должны думать о будущем, о развитии, причем развитии на годы вперед.

Ранее Путин отметил, что пандемия коронавируса стала вызовом, но она не отменила повестку развития РФ. Глава государства подчеркнул, что некоторые текущие вопросы были отложены, однако нужно ставить амбициозные задачи на будущий год.