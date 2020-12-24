Путин рассказал, что иногда обсуждал ситуацию с COVID-19 с Мишустиным даже ночью

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Владимир Путин рассказал, что иногда обсуждал ситуацию с COVID-19 с Михаилом Мишустиным за полночь.

По его словам, даже в самые тяжелые моменты в правительстве не было никакой растерянности, все сохранили хладнокровие, самообладание, работоспособность и работали в условиях больших нагрузок.

Как подчеркнул глава государства, работа велась и днем, и ночью.

"Это правда. Во всяком случае, мы с Михаилом Владимировичем (Мишустиным) иногда за полночь вели соответствующие обстановке разговоры", – сказал президент на встрече с членами кабинета министров.

Накануне президент сообщил, что риски по коронавирусу еще сохраняются, так как вакцинация от него только началась. Глава государства призвал регионы заранее подготовить графики системы здравоохранения в праздничные дни и обеспечить выплату зарплаты медикам в соответствии с законом.

Путин также сообщил, что пандемия коронавируса стала вызовом, но она не отменила повестку развития РФ. Он отметил, что некоторые текущие вопросы были отложены, однако нужно ставить амбициозные задачи на будущий год.

Президент заявил, что в продолжительные новогодние каникулы медики, которые работают с больными коронавирусом, должны получить выплаты в двойном размере.

По словам главы государства, действующие нормы Трудового кодекса подразумевают двойную оплату за работу в выходные и праздничные дни, однако это не распространяется на дополнительные выплаты.