Даже в период пандемии Москва не остановила основные городские проекты – Ракова

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что основные городские проекты не переставали работать и в период пандемии. Об этом оная заявила в передаче "Просто о сложном" в "Яндекс.Эфире".
Она отметила, что медицинские проекты, которые были запущены до пандемии, все были реализованы.
"В конце года будет запущено несколько поликлиник после модернизации. Ни одну стройку мы не остановили. Также не были прекращены торги по закупке оборудования в рамках КЖЦ. Это позволит нам полностью переоснастить парк тяжелой техники медицинского оборудования в ближайшие годы", – пояснила она.
По словам заммэра, более 500 тысяч москвичей получили медицинскую помощь в период пандемии. 70% из них лечились от коронавируса амбулаторно.
Ранее Анастасия Ракова заявила, что победа над пандемией коронавирусной инфекции в Москве возможна через несколько месяцев за счет вакцинации населения.
Власти Москвы заявили, что победа над пандемией в столице возможна к концу весны
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