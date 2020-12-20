Путин оценил работу системы здравоохранения во время пандемии

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин оценили работу системы здравоохранения РФ во время пандемии, пишет РИА Новости.

Глава государства считает, что медики смогли достаточно быстро отреагировать на вызов новой коронавирусной инфекции, хоть и возникали проблемы.

"Мы реально можем гордиться нашими специалистами и тем, что система смогла достаточно быстро, не без проблем, но отреагировать на вызов", – отметил он.

Ранее в ходе ежегодной пресс-конференции Владимир Путин выразил благодарность россиянам за единение в условиях пандемии COVID-19.

Он поблагодарил волонтеров и медиков, а также отметил, что в сложных условиях граждане России были нацелены на помощь и поддержку ближнему. Кроме того, президент РФ высоко оценил движение "Мы вместе".