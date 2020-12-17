Путин ответил на вопрос о происхождении COVID-19

Фото: kremlin.ru

Подтверждений обвинениям в адрес какой-либо страны в распространении COVID-19 нет, заявил Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции.

"Что касается происхождения, то слухов много, я бы не хотел сейчас на всю страну и на весь мир говорить об этом, тем более что мы не видим никаких подтверждений, связанных с теми обвинениями в адрес кого бы то ни было", – сказал президент.

Путин выразил уверенность, что нужно объединять усилия для борьбы с проблемой, а не искать виноватых.

Российский лидер выразил благодарность гражданам за единение в условиях пандемии COVID-19.

Также он поблагодарил волонтеров и медиков и отметил, что в сложных условиях граждане России были нацелены на помощь и поддержку ближнему. Кроме того, президент РФ высоко оценил движение "Мы вместе".

Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина в 2020 году из-за пандемии коронавируса проходит в дистанционном формате. Часть журналистов приглашена в резиденцию главы государства в Ново-Огареве, некоторые работают из Центра международной торговли. Для журналистов из регионов организованы местные площадки для видеосвязи.