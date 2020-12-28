Биолог оценила эффективность антител против нового штамма коронавируса

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Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова оценила эффективность антител против нового штамма коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом пишет РИА Новости.

По мнению специалиста, переболевшие пациенты из "первой волны" могут быть подвержены повторному заражению.

"Да, они (переболевшие COVID-19 в "первую волну". – Прим. Ред.) могут оказаться не полностью защищенными от повторного заражения – кому как повезет", – заявила Баранова.

Она добавила, что степень защиты этих граждан от нового штамма инфекции зависит от типа антител, которые появились в их крови.

Ранее вирусолог Института имени Гамалеи Виктор Зуев обозначил главную особенность нового штамма коронавируса. Специалист посчитал правильным закрытие границ России с Великобританией.

Новый штамм коронавируса обнаружили в Великобритании. Сообщалось, что он распространяется быстрее, чем выявленные до этого варианты вируса.

Позднее первые случаи заражения новым штаммом коронавируса были выявлены в Швейцарии. Местные власти подтвердили, что имена инфицированных установлены.

Сообщалось также о зафиксированном случае заражения новым штаммом инфекции во Франции.