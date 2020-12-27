Ракова рассказала, когда школьники смогут вернуться к очному обучению

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что дистанционное обучение для учеников 6–11-х классов в Москве отменят после стабилизации ситуации с коронавирусом, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"Как только ситуация в Москве стабилизируется или как минимум не будет ухудшаться, мы точно отменим дистанционное образование. У нас не было выбора между дистанционным образованием и очным, у нас был выбор между дистанционным образованием и ростом заболеваемости и, соответственно, необходимостью принятия других мер, например закрытия отдельных секторов экономики", – рассказала Ракова.

Она напомнила, что порядка 500 тысяч старшеклассников перешли на дистанционное обучение с 19 октября. В организации образовательного процесса предподавателям помогает сервис "Московская электронная школа" (МЭШ), который предоставляет им доступ к видео-конференц-связям и видеоурокам.

"При переходе на дистант в МЭШ были сбои, когда 500 тысяч человек разом подключились к системе, когда стало проходить три миллиона видеосессий в день. Но система не справлялась всего четыре дня, уже два месяца она стабильно работает", – отметила Ракова.

Заммэра подчеркнула, что после перехода на очный формат образования будут отрабатываться моменты с дополнительными занятиями в школах и углубленным изучением отдельных предметов для выявления пробелов у учащихся за время дистанционного обучения. Ракова выразила надежду, что за полгода удастся наверстать упущенное.

Ранее в пресс-службе столичного департамента образования и науки подтвердили, что форма обучения школьников Москвы после новогодних каникул будет зависеть от ситуации с распространением коронавируса.

